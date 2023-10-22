В Германии рассказали о противоречиях на мирном саммите в Каире

Участники саммита мира в Египте, связанного с эскалацией палестино-израильского конфликта, сходятся в том, что нельзя допустить расширения противостояния, заявили в МИД Германии. В соцсети X (бывший Twitter) ведомство отметило, что не считает удивительным то, что стороны не смогли принять общее заявление по итогам встречи.

«В Каире собралась широкая группа государств. Мы знаем, что наши точки зрения на конфликт отличаются, однако нас объединяет понимание, что нужно не допустить разрастания конфликта в регионе, страдания в Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан не могут продолжаться. При этом неудивительно, что в итоге не было совместного заявления. Для нас, как и ЕС, важно как не допустить гуманитарной катастрофы, так и ясно осудить жестокий террор ХАМАС как причину кризиса», — говориться в сообщении.

В МИД Германии добавили, что в рамках встречи стороны обсудили множество тем, в том числе урегулирование ситуации и защиту гражданского населения в регионе. В ведомстве подчеркнули, что один из основных вопросов саммита касался освобождения людей, попавших в плен к ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.