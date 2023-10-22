Лидер ХАМАС обвинил США в руководстве войной Израиля против Палестины

Глава палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль заявил, что именно США руководят войной Израиля против организации, передает РИА Новости.

«Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием», — подчеркнул он.

Машааль назвал Израиль оккупантом, который хочет уничтожить ХАМАС и сектор Газа, а также подорвать народную поддержку палестинского движения.

Между тем в администрации США заявили, что американские власти не воздействуют на Израиль в вопросе сроков и стратегии в войне с ХАМАС.

Днем ранее израильские военные задержали членов семьи одного из лидеров ХАМАС на Западном Берегу Салеха аль-Арури.

До этого телеканал CNN со ссылкой на израильские власти сообщил об аресте одного из основателей ХАМАС Хасана Юсефа во время рейдов на западном берегу реки Иордан.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.