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Нетаньяху пообещал Ливану «вред огромного масштаба» в случае активизации «Хезболлы»

Нетаньяху: активизация «Хезболлы» грозит Ливану разрушительными последствиями

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Amir Cohen/Reuters

Активизация «Хезболлы» в палестино-израильском конфликте будет грозить Ливану разрушительными последствиями. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Оно (движение «Хезболла». — «Газета.Ru») совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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