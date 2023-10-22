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Глава МИД Армении примет участие во встрече «3+3» в Тегеране

Глава МИД Армении Мирзоян примет участие во встрече «3+3» в Тегеране

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в понедельник, 23 октября, примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств формата «3+3» в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнедипломатическое ведомство Армении.

«23 октября в Тегеране... Арарат Мирзоян примет участие во встрече региональной консультативной площадки («3+3»)» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что также запланированы и двусторонние встречи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона подтверждает запланированные у главы МИД РФ Сергея Лаврова 23 октября переговоры в Тегеране.

20 октября сообщалось, что Иран готовит встречу «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, России и самого Ирана. Как сообщал заместитель главы министерства иностранных дел Армении Ваан Костанян, встреча должна пройти в Тегеране.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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