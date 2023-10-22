Санду призвали сходить на рынок, чтобы узнать мнение молдаван о ней

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обратился с призывом к своей преемнице Майи Санду, премьер-министру Дорину Речану и спикеру парламента Игорю Гросу. В своем Telegram-канале он порекомендовал политикам посетить молдавский рынок.

«Призываю Майю Санду, Дорина Речана и Игоря Гросу тоже сходить на рынок и услышать, что о них говорят люди. Или вам слабо?» — написал Додон.

К своему посту он прикрепил видеозапись собственного посещения одного из рынков Молдавии и добавил к нему хэштег «майя_иди_на_рынок».

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду обвинила Россию в желании контролировать страны бывшего СССР.