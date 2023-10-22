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Глава МИД Франции назвала ошибку стран Ближнего Востока в ситуации с Израилем и Палестиной

Министр Колонна: соседи Израиля избрали неверную позицию в палестинском вопросе

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Khalil Hamra/AP

Страны ближневосточного региона не следили за развитием событий в палестино-израильских отношениях, а концентрировались лишь на их экономической составляющей — в этом была их ошибка. Об этом в интервью La Tribune заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает ТАСС.

Колонна спросили, почему «Европа и США забросили» палестинскую проблему, в ответ она предложила обратить внимание на другие страны региона, которые, по ее словам, «возможно, из-за усталости», считали, что к палестино-израильскому вопросу следовало подходить с экономической точки зрения.

Именно на этом принципе строилась логика «Авраамовых соглашений» между Израилем, Бахрейном и ОАЭ, при заключении которых страны в первую очередь хотели «обеспечить нормализацию отношений ряда стран с Израилем и снизить напряженность», указала глава французского МИД.

Она выразила мнение, что палестинцам требуется и политическое решение, США и Европа должны «подтвердить необходимость диалога и урегулирования на основе принципа двух государств». Кроме того, нужно убедить Израиль, что наличие палестинского государства стало бы для него фактором безопасности, несмотря на то, что сегодня страна сосредоточена на ответе на атаки ХАМАС, начатые 7 октября.

Как заявлял палестинский посол в России Абдель Хафиз, Израиль и Палестина должны одновременно остановить боевые действия в отношении друг друга, после чего станет возможно проведение мирных переговоров.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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