МИД подтвердил переговоры Лаврова в Тегеране 23 октября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона подтверждает запланированные у главы МИД РФ Сергея Лаврова 23 октября переговоры в Тегеране. Ее слова приводит ТАСС.

«Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране», — заявила Захарова.

Ранее эту информацию распространили иранские агентства.

20 октября сообщалось, что Тегеран готовит встречу «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, России и самого Ирана.

4 октября президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встреч с армянской и азербайджанской стороной заявил, что присутствие сил Североатлантического альянса в регионе Южного Кавказа неприемлемо для Ирана. До этого стало известно, что иранская армия готова направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС республики Мохаммад Багери.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.