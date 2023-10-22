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В НАТО заявили, что ресурсов хватит на поддержку Израиля и Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянсу хватит ресурсов на поддержку и Израиля, и Украины

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Global Look Press

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявил, что НАТО обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать Израиль и Украину.

По его словам, ресурсов на уровне НАТО достаточно. По его подсчетам, в 32 странах НАТО, включая Швецию, проживает более миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП.

«Есть ресурсы..., мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину», — заявил Джоанэ.

Он добавил, что странам-членам альянса необходимо сплотить свои ряды, чтобы поддержать Израиль и избежать эскалации на Ближнем Востоке.

Также замгенсека отметил, что некоторые были бы рады, если бы Запад, США и НАТО начали делить внимание между происходящим на Востоке и на Украине, но этого не произойдет.

Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Ранее подполковник Расмуссен заявил, что помощь Украине и Израилю спровоцирует кризис в США.

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