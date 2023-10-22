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В МИД РФ рассказали о безвизовых поездках в Иран

МИД: Иран и Россия обкатали механизм безвизового группового обмена туристами

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Shutterstock

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что в России ожидают роста туризма за счет безвизового обмена с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечется, что стороны с марта 2023 года договорились о безвизовом обмене туристическими группами в размере от 5 до 50 человек для поездок на срок до 15 дней. По словам Климова, механизм реализации соглашения уже «обкатан» и в октябре первые группы туристов из России направились в Иран.

«Сейчас можно констатировать, что соглашение заработало в полном объеме. <..> Ожидаем, что благодаря данной договоренности с иранскими партнерами взаимные туристические обмены будут и далее стабильно расти», — подчеркнул дипломат.

До этого Минтуризма Ирана сообщило, что в стране ждут роста притока туристов из РФ после введения практики выдачи визы по приезде в страну. По иранским сведениям, с конца марта 2022 года до конца марта 2023 года в стране побывали около 41 тыс. россиян.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

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