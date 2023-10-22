Американская журналистка Натали Моррис заявила, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания. Своим мнением она поделилась в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам Моррис, Зеленский недоумевает, «почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше».

«Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара»», — сказала Моррис, отметив, что популярность украинского главы на Западе растворилась за неделю.

Она также добавила, что, не имея возможности привлечь внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Израиль указал Зеленскому на его место, отказав в визите в еврейское государство. По его мнению, таким образом Украине показали на отсутствие влияния и значения.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выражал мнение, что несмотря на демонстративную уверенность главы Украины, он понимает, что Киев лишается поддержки Запада.

20 октября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли». До этого Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.