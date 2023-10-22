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В США рассказали о «ловушке авторитета» для Вашингтона

Экс-советник Рейгана Бэндоу заявил о намерении США долго воевать на Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу высказал мнение, что американские политики намерены бесконечно продолжать боевые действия на Украине. Об этом говорится в его статье для издания American Conservative.

Бэндоу считает, что политики в США боятся потерять международный авторитет своей страны, поэтому выражают готовность долго воевать на Украине. По его словам, «партия войны попала в ловушку поддержания авторитета». Однако погоня за авторитетом скорее искажает, нежели улучшает политические решения в Вашингтоне, считает экс-советник Рейгана.

По мнению Бэндоу, полный коллапс Украины слабо отразится на безопасности США. Он считает, что у Москвы нет причин воевать с Вашингтоном, поскольку у них нет территориальных споров, а большинство международных склок обладают лишь ограниченным значением.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что в геополитических интересах Соединенных Штатов приоритетность Украины упала, в западной политике и СМИ доминируют события, происходящие на Ближнем Востоке.

21 октября глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пообещал украинскому министру обороны Рустему Умерову добиваться от Конгресса дополнительного финансирования на продолжение военных поставок.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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