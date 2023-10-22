В МИД оценили вероятность выдачи внутренних паспортов РФ за рубежом

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов заявил, что оформление внутренних паспортов РФ в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный вопрос прорабатывался в межведомственном формате. По итогам было констатировано, что «данный алгоритм труднореализуем логистически».

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила открыть за границей МФЦ для выдачи российских паспортов.

«Представляется необходимым принятие мер по упрощению порядка получения паспорта гражданина РФ, предоставления возможности соотечественникам осуществлять это без выезда в Россию», — говорится в заявлении омбудсмена.

Москалькова добавила, что такие меры необходимы в связи с ограничениями, введенными против России после начала специальной военной операции на Украине, а также экономическими и логистическими трудностями.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта лицам «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».