В Европе указали на особое внимание Байдена к главе Еврокомиссии

Обозреватель издания Welt Стефани Больцен утверждает, что президент США Джо Байден на встрече в Белом доме проявил особое внимание к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По ее словам, на саммите «Евросоюз — США» глава ЕК пользовалась «особым вниманием» со стороны Байдена. В это же время глава Евросовета Шарль Мишель не удостоился индивидуальной встречи.

Обозреватель подчеркнула, что глава ЕК и президент США называют друг друга «дорогой Джо» и «Урсула». Журналистка подчеркнула, что подобное внимание насторожило наблюдателей.

До этого Байден на предвыборном мероприятии заявил, что человечеству необходим новый миропорядок, и выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет его построить при наличии достаточной дерзости и уверенности в собственных силах.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден проведет переговоры в Белом доме с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.