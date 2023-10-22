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В ГД предположили, что закрыть Балтику для РФ Латвия может только на словах

Депутат Нилов: закрыть Балтику для российских судов Латвия может лишь на словах

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РИА «Новости»

Власти Латвии могут закрыть Балтийское море для российских судов «только на словах или на бумаге». Таким мнением поделился депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Олег Нилов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придется объявить войну России», — утверждает парламентарий.

Таким высказыванием он отреагировал на угрозу в адрес Российской Федерации со стороны руководства Латвии.

«Интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», — отметил Нилов.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование докажет причастность России к диверсии на Balticconnector, которая произошла 8 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ призвал Латвию подумать над закрытием моря для виновных в подрыве «Северных потоков». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику.

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