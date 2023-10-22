В ГД предположили, что закрыть Балтику для РФ Латвия может только на словах

Власти Латвии могут закрыть Балтийское море для российских судов «только на словах или на бумаге». Таким мнением поделился депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Олег Нилов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придется объявить войну России», — утверждает парламентарий.

Таким высказыванием он отреагировал на угрозу в адрес Российской Федерации со стороны руководства Латвии.

«Интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», — отметил Нилов.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование докажет причастность России к диверсии на Balticconnector, которая произошла 8 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ призвал Латвию подумать над закрытием моря для виновных в подрыве «Северных потоков». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику.