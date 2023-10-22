США создали проект резолюции по Ближнему Востоку для ООН

США распространили в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации.

В тексте резолюции подчеркивается, что она не содержит призыва к прекращению огня, а также осуждает нападение ХАМАС на Израиль, призывы к освобождению заложников и признание права Иерусалима на самозащиту.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что деятельность движения ХАМАС, включая атаку на израильскую территорию, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.