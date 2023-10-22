Венгерский премьер рассказал о падении интереса к поддержке Киева

Поддержка Украины не стоит на первом месте для венгерского народа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит украинская газета «Klymenko Time».

«Мы никогда не будем ставить интересы Украины выше интересов Венгрии», — утверждает политик.

Он также отметил, что утверждение, согласно которому украинцы на данный момент защищают европейскую свободу, или Венгрию от РФ, являются ложными.

По словам Орбана, его страна поддерживает Украину не из-за выгоды или корыстного интереса, а только потому, что когда люди в беде, им необходимо помочь.

«Поддержка Киева не интерес народа Венгрии, а простое цивилизованное поведение, оказание помощи», — заключил премьер.

Встреча Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Пекине обеспокоила страны – члены НАТО, альянс даже собрал экстренное совещание. Орбан стал первым лидером страны ЕС, встретившимся с Путиным после выдачи ордера МУС на арест президента РФ. Венгрия заявила, что настроена на сохранение связей с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.