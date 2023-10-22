На каирском саммите договорились доставить гумпомощь в Газу

Прекращение огня в секторе Газа и степень осуждения стали точками противоречия на Каирском саммите мира, который посвящен обсуждению ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь египетского президента Ахмед Фахми, чьи слова приводит телеканал Al Arabiya.

В материале указывается, что участники конференции пришли к согласию по вопросу доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

По словам пресс-секретаря, прекращение огня в секторе Газа и степень осуждения стали предметом наиболее жарких споров между участников саммита.

Каирский саммит мира проходил 21 октября в Египте. На него приехали представители более 30 государств, а также ряда международных и региональных организаций.

Накануне стало известно, что участники Каирского саммита мира, посвященного ситуации вокруг сектора Газа, не примут итоговое заявление по завершении мероприятия.

Ранее участники саммита в Каире осудили насилие по отношению к мирным жителям в Газе.