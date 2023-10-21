Назначена дата возможной отправки второй партии гумпомощи жителям Газы от ООН

Организация Объединенных Наций ведет переговоры о направлении 22 октября второй партии гуманитарной помощи жителям сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», на границе Египта с палестинским анклавом, сообщает телеканал Al Hadath, ссылаясь на представителя всемирной организации.

«В настоящее время идут переговоры о доставке в воскресенье через КПП «Рафах» в Газу второй партии гуманитарных грузов», — сказал источник.

Он добавил, что, предположительно, палестинцам Газы будет направлено 20-30 машин с грузом помощи.

Первые 20 грузовиков с гумпомощью для сектора Газа прибыли в анклав через египетский КПП «Рафах». Они привезли лекарства, предметы медицинского назначения и консервы. Всего у пропускного пункта в Египте выстроились более 200 машин с гуманитарным грузом, однако сейчас проезд снова закрыт. В ближайшее время через него должны пропустить находящихся в Газе иностранцев. В ХАМАС заявили, что помощь «не изменит катастрофических медицинских условий» в анклаве.

Днем 21 октября стало известно, что через заработавший утром КПП «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа пропустили гуманитарную помощь, но не топливо.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.