Премьер Италии Мелони прибыла в Израиль

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прибыла с визитом в Израиль, сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию израильского премьера.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит встречу за закрытыми дверями в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже состоится встреча в расширенном составе.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибыть в Израиль 24 октября.

19 октября в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. У главы правительства были запланированы встречи с президентом страны Исааком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В этот же день в Израиль прилетел министр обороны Германии Борис Писториус. Целью визита главы ведомства в Тель-Авив являлось проведение переговоров о военном сотрудничестве между двумя государствами.

18 октября Израиль с рабочим визитом посетил президент США Джо Байден.

Ранее в Турции увидели подтекст в визите Байдена в Израиль.