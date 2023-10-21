Макрон может посетить Израиль 24 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон может прибыть в Израиль 24 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал i24News.

«Макрон, как ожидается, прибудет в Израиль во вторник», — говорится в материале.

В администрации главы государства пока никак не подтвердили данную информацию. Израильская сторона также не делала заявлений, касающихся возможного визита французского лидера в страну.

20 октября Эммануэль Макрон рассказал о встрече с родственниками граждан республики, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. По словам президента, он пообещал французам сделать все возможное для освобождения людей и возвращения их домой.

19 октября в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По данным телеканала Sky News, у главы правительства были запланированы встречи с президентом страны Исааком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В этот же день в Израиль прилетел министр обороны Германии Борис Писториус. Как сообщил немецкий телеканал ZDF, целью визита главы ведомства в Тель-Авив являлось проведение переговоров о военном сотрудничестве между двумя государствами.

Ранее президент США Джо Байден посетил Израиль с рабочим визитом.