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Макрон может посетить Израиль 24 октября

i24News: Макрон может прилететь в Израиль 24 октября

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон может прибыть в Израиль 24 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал i24News.

«Макрон, как ожидается, прибудет в Израиль во вторник», — говорится в материале.

В администрации главы государства пока никак не подтвердили данную информацию. Израильская сторона также не делала заявлений, касающихся возможного визита французского лидера в страну.

20 октября Эммануэль Макрон рассказал о встрече с родственниками граждан республики, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. По словам президента, он пообещал французам сделать все возможное для освобождения людей и возвращения их домой.

19 октября в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По данным телеканала Sky News, у главы правительства были запланированы встречи с президентом страны Исааком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В этот же день в Израиль прилетел министр обороны Германии Борис Писториус. Как сообщил немецкий телеканал ZDF, целью визита главы ведомства в Тель-Авив являлось проведение переговоров о военном сотрудничестве между двумя государствами.

Ранее президент США Джо Байден посетил Израиль с рабочим визитом.

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