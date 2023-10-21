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Байден назвал одну из целей атак ХАМАС на Израиль

Байден: ХАМАС напал на Израиль, чтобы сорвать его сближение с Саудовской Аравией

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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден назвал одну из причин нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля, передает Al Jazeera.

По его мнению, ХАМАС намеревался сорвать сближение Израиля с Саудовской Аравией, что «объединило бы Ближний Восток».

«Одна из причин, почему они так поступили: ХАМАС напал на Израиль потому, что они знали, что я собираюсь встретиться с саудовцами», — сказал Байден гостям на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию.

На прошлой неделе Байден заявил в программе «60 минут» на CBS, что перспектива нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля «еще жива», но требует времени после того, как Эр-Рияд приостановил переговоры с Иерусалимом.

9 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан подчеркнул, что его страна не намерена отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией, несмотря на обострение ситуации вокруг сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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