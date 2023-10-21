Байден назвал одну из целей атак ХАМАС на Израиль

Президент США Джо Байден назвал одну из причин нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля, передает Al Jazeera.

По его мнению, ХАМАС намеревался сорвать сближение Израиля с Саудовской Аравией, что «объединило бы Ближний Восток».

«Одна из причин, почему они так поступили: ХАМАС напал на Израиль потому, что они знали, что я собираюсь встретиться с саудовцами», — сказал Байден гостям на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию.

На прошлой неделе Байден заявил в программе «60 минут» на CBS, что перспектива нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля «еще жива», но требует времени после того, как Эр-Рияд приостановил переговоры с Иерусалимом.

9 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан подчеркнул, что его страна не намерена отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией, несмотря на обострение ситуации вокруг сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.