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Эрдоган обсудил со Столтенбергом эскалацию на Ближнем Востоке

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию в секторе Газа

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IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудил пути урегулирования гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

«В ходе него [разговора] обсуждалась последняя ситуация в Газе, шаги, которые необходимо сделать для предотвращения нарушений прав человека и бесперебойной доставки гуманитарной помощи ни в чем не повинному гражданскому населению», — следует из заявления.

В ходе беседы Эрдоган заявил Столтенбергу, что из-за позиции государств Запада в отношении конфликта растет число нарушений прав человека в анклаве. Турецкий лидер предупредил, что неспособность остановить Израиль «приведет к непоправимым последствиям».

«Запад и мировое сообщество должны принять меры, чтобы как можно скорее прекратить гуманитарную трагедию, которая происходит в регионе на их глазах и игнорируется», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к появлению новых очагов кризисов в других регионах мира. В своей речи глава ведомства отметил, что в Палестине всегда была трагичная ситуация.

Ранее в ХАМАС обвинили Израиль в игнорировании международных ценностей.

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