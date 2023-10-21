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Глава саудовского МИД призвал отказаться от двойных стандартов по кризису в Газе

Глава саудовского МИД: ряд стран проявляют двойные стандарты по ситуации в Газе

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Saudi Press Agency/Reuters

Некоторые государства проявляют двойные стандарты, отказываясь осуждать действия Израиля по отношению к жителям сектора Газа. Такое заявление на каирском саммите по Палестине сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что Эр-Рияд не приемлет нарушения международного гуманитарного права какой-либо из сторон конфликта. Более того, власти королевства осуждают всякие проявления агрессии по отношению к мирным гражданам.

«Мы призываем международное сообщество занять твердую позицию, обязав Израиль защищать и уважать права человека, а также отказаться от политики двойных стандартов, которой следуют некоторые страны», — подчеркнул министр.

Он добавил, что израильские военнослужащие должны отказаться от атак на сектор Газа. По словам главы ведомства, множество людей уже пострадало от обстрелов и их продолжение может иметь серьезные последствия для всего мира.

Также в ходе своего выступления Фейсал бен Фархан Аль Сауд обратил внимание на неспособность части международного сообщества занять четкую позицию по кризису на Ближнем Востоке. Министр отметил, что подобная ситуация сильно беспокоит правительство Саудовской Аравии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал израильских военных проявлять сдержанность при ведении боевых действий.

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