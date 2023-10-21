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У Зеленского и Эрдогана состоялся телефонный разговор

Эрдоган обсудил с Зеленским Украину и обстановку на Ближнем Востоке

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским главой государства Владимиром Зеленским происходящее в зоне украинского и ближневосточного конфликтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским», — уточнили представители турецкого лидера.

Кроме ситуации с кризисом на Украине Эрдоган и Зеленский затронули вопросы конфликта на Ближнем Востоке, а также гуманитарного кризиса на территории региона.

Во время беседы Эрдоган отметил, что «разрешить кризисные процессы в регионе, особенно палестино-израильский конфликт, возможно мирными средствами».

При этом турецкий президент заверил, что Стамбул будет продолжать прикладывать все усилия для прекращения конфликта с участием Израиля и сектора Газа.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что украинские власти рассчитывают на скорую встречу Зеленского и Эрдогана.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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