В МИД Турции заявили о риске появления новых очагов конфликтов по всему миру

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к появлению новых очагов кризисов в других регионах мира. Об этом в ходе выступления на саммите по палестинскому вопросу в Египте заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

В своей речи глава ведомства отметил, что в Палестине всегда была трагичная ситуация. Более того, в настоящее время положение дел на данной территории напоминает «бойню».

«Не может быть никакой причины или оправдания для причинения таких страданий населению сектора Газа. Если позволить ему развиваться, этот кризис способен зажечь новые очаги конфликтов и нестабильности по всему миру», — указал Фидан.

Тем не менее министр уточнил, что вооруженное противостояние между Израилем и Палестиной несет не только риски. По его словам, оно может стать шансом на построение стабильного мира на Ближнем Востоке.

Однако он указал, что для такого развития событий необходимо принять правильные меры. В частности, речь идет о скорейшем прекращении боевых действий и регулярном предоставлении помощи жителям сектора Газа.

Кроме того, как сказал Фидан, международное сообщество должно организовать мирные переговоры о создании двух государств. При этом для палестинского народа нужно создать страну в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, добавил глава ведомства.

В конце он подчеркнул, что для контроля за дальнейшей ситуацией в регионе необходимо сформировать механизм государств-гарантов. Анкара готова принять на себя часть соответствующих обязательств и развивать эту концепцию в будущем, резюмировал Фидан.

Ранее палестинское движение ХАМАС назвало Турции условия для обмена пленными с Израилем.