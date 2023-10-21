Трамп заявил, что Байден приведет США к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что из-за некомпетентности действующего лидера страны Джо Байдена Штаты приближаются к третьей мировой войне. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы [США] движемся к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного руководства президента, который понятия не имеет, что происходит», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Политик добавил, что единственное, на что у Байдена хватило здравого смысла, — решение зарегистрировать свой предвыборный штаб в Truth Social, которая принадлежит Трампу.

Дональд Трамп ранее заявил, что членам Республиканской партии, от которой он собирается вновь избираться на пост президента в 2024 году, нужно не спорить друг с другом, а объединиться для победы над «худшей администрацией в истории Соединенных Штатов».

Он также называл Байдена «посмешищем, которое оккупировало Белый дом» и отмечал, что при нем американцы получили «хаос, кровопролитие, войну, террор».

Ранее о том, что Байден разжигает «пожар третьей мировой войны», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.