Глава МИД Турции заявил, что временные победы Израиля не ведут к стабильности в Газе

Политика Израиля не даст долгосрочных результатов для решения ситуации в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе выступления на саммите, посвященном урегулированию палестино-израильского конфликта, в Каире.

«Израилю должно быть сказано, что так называемые временные победы не приносят долгосрочных результатов в сфере безопасности с исторической точки зрения. И сейчас не принесут», — цитирует ТАСС.

Фидан отметил, что ряд стран солидарен с Израилем и израильские власти используют это «как карт-бланш на слепое насилие над палестинцами». По его словам, военная поддержка Израиля не принесла ничего, «кроме усиления оккупации».

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Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.