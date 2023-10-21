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Глава МИД Турции заявил, что временные победы Израиля не ведут к стабильности в Газе

Министр Фидан: действия Израиля бесперспективны для решения конфликта в Газе

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Petrov Sergey/Global Look Press

Политика Израиля не даст долгосрочных результатов для решения ситуации в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе выступления на саммите, посвященном урегулированию палестино-израильского конфликта, в Каире.

«Израилю должно быть сказано, что так называемые временные победы не приносят долгосрочных результатов в сфере безопасности с исторической точки зрения. И сейчас не принесут», — цитирует ТАСС.

Фидан отметил, что ряд стран солидарен с Израилем и израильские власти используют это «как карт-бланш на слепое насилие над палестинцами». По его словам, военная поддержка Израиля не принесла ничего, «кроме усиления оккупации».

Новость дополняется.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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