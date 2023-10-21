Мишель провел встречу с президентом Палестины Аббасом в Каире

Глава Европейского совета Шарль Мишель на полях каирского саммита мира провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, где заявил об отсутствии альтернативы миру между противоборствующими сторонами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«На полях саммита в Каире состоялась встреча с президентом Аббасом. Другой альтернативы миру, основанному на сосуществовании двух государств, не существует», — говорится в публикации.

Мишель также подчеркнул, что Евросоюз готов продолжать оказывать усилия в этом направлении.

Ранее в египетской столице Каире стартовал международный саммит, посвященный ситуации вокруг сектора Газа и обострению палестино-израильского конфликта.

Свое участие в субботнем мероприятии, которое получило название Каирский саммит мира, подтвердили представители более 30 стран, а также участники ряда международных организаций. Саммит посетят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лидеры Италии, Греции, Кипра, некоторых арабских и других государств.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.