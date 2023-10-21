Король Иордании назвал бомбардировки сектора Газа военным преступлением

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на открытии каирского саммита мира по Палестине заявил, что бомбардировки сектора Газа являются коллективным наказанием и военным преступлением, а также призвал к немедленному прекращению боевых действий и блокады анклава. Об этом пишет ТАСС.

Абдалла II отметил необходимость налаживания регулярной гуманитарной помощи населению сектора Газа, которое страдает от бомбардировок.

«То, что мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке, является результатом провала мирных усилий, которые прилагались для установления прочного и справедливого урегулирования», — заявил король Иордании.

Он также сообщил, что регулярные налеты на сектор Газа представляют собой коллективное наказание «осажденного и беспомощного населения».

«Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права и военное преступление», — подчеркнул монарх.

Ранее в египетской столице Каире стартовал международный саммит, посвященный ситуации вокруг сектора Газа и обострению палестино-израильского конфликта.

Свое участие в субботнем мероприятии, которое получило название Каирский саммит мира, подтвердили представители более 30 стран, а также участники ряда международных организаций. Саммит посетят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лидеры Италии, Греции, Кипра, некоторых арабских и других государств.

Ранее в ООН призвали действовать, чтобы завершить эскалацию палестино-израильского конфликта.