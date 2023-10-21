Египет выступил против перемещения палестинцев из сектора Газа на свою территорию

Президент Египта Абдул Ас-Сиси заявил, что его страна выступает против перемещения беженцев из сектора Газа на Синай, поскольку это не поможет решению палестинского вопроса. Прямая трансляция ведется на канале канцелярии главы государства на портале YouTube.

«Мы подтверждаем наше категорическое неприятие насильственного перемещения палестинцев на Синай», — сказал египетский лидер.

Он подчеркнул, что переселение населения Газы на территорию Египта означает ликвидацию палестинского дела.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одна из ее задач — ликвидация ХАМАС. Израильские ВВС ударили по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет нацбезопасности страны постановил прекратить поставки в анклав воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.