В Египте начался саммит по ситуации в секторе Газа

В египетской столице Каире стартовал международный саммит, посвященный ситуации вокруг сектора Газа и обострению палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Свое участие в субботнем мероприятии, которое получило название Каирский саммит мира, подтвердили представители более 30 стран, а также участники ряда международных организаций. Саммит посетят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лидеры Италии, Греции, Кипра, некоторых арабских и других государств.

Участие в саммите примут также глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Они хотят призвать поддержать Египет, которому, возможно, в скором времени придется принимать палестинских беженцев.

Президент Палестины Махмуд Аббас также посетит Каир. А вот Израиль отказался участвовать в саммите по палестинскому вопросу.

Ранее посол Палестины выступил за одновременное прекращение огня с Израилем.