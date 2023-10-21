В Совфеде заявили, что США сместили приоритет с Украины на Израиль

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что приоритетность Украины в системе внешнеполитических интересов США снизилась, в западной политике и СМИ доминируют события на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Приоритетность Украины снизилась в системе внешнеполитических интересов США. Потому что сейчас приоритет — это Израиль, это война на Ближнем Востоке. О ней говорят по телевизору, о ней пишут в средствах массовой информации, по этому вопросу идут дебаты в американском Конгрессе и так далее. Украина сейчас из первого приоритета и главного превратилась во второй, но она всё равно находится в системе американских внешнеполитических приоритетов», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что противостояние ХАМАС и Израиля вытеснило Украину из мировых СМИ. Однако это не значит, что конфликт Москвы и Киева больше не вернется в повестку, отметил Пушков.

«Но раньше была только Украина в западном мире, а сейчас, конечно, это в основном Ближний Восток», — констатировал политик.

До этого Пушков предположил, что Украине стоит ожидать непременных изменений позиции США по дальнейшей поддержке.

Ранее стало известно, что в бюджете США почти закончились средства для Украины.