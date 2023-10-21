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В Германии приветствовали поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Шольц приветствовал первые поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал первые поставки гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

«Хорошо и важно, что сейчас поступает первая гуманитарная помощь для жителей в Газе», — написал Шольц на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам Шольца, жители Газы нуждаются в воде, продуктах питания и лекарствах, в связи с чем ФРГ не намерена оставлять их одних. Канцлер Германии также отметил, что немецкое правительство по-прежнему прилагает усилия по всем каналам для смягчения страданий в этом конфликте.

18 октября Шольц заявил, что власти Германии призывают как можно скорее обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа.

20 октября палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарная помощь в сектор Газа должна поступать через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на постоянной основе и во все части анклава, а не только на юг.

19 октября сообщалось, что МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства страны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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