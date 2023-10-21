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В МИД высмеяли идею Литвы запретить продажу игл и спиц в Россию

Захарова предложила Литве выложить иглами и спицами надпись «Назло России»

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала инициативу Литвы закрыть экспорт гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц в РФ. Сообщение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России»», — предположила Захарова.

Предложенная Литвой мера может войти в 12-й пакет санкций ЕС и призвана «разрушить российские промышленные мощности». По мнению Захаровой, у китайских производителей спиц и кнопок случится истерика, когда они узнают о таких планах Литвы.

Между тем Евросоюз собирается в ближайшие дни провести консультации со странами-членами сообщества по 12-му пакету санкций против России. Под санкции могут попасть не только обозначенные ранее спицы с иглами, но и, например, алмазы.

Ранее Индия приобрела у России рекордную партию алмазов.

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