В России оценили планы Евросоюза ввести новый пакет санкций

Новый 12-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза может оказаться малоэффективным, уверена первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Глобально понятно, что никто не хочет разрывать отношения, экономические связи. Потому что понимают, что все равно это приведет к падению экономики Европы, если совсем отрубить страну от всего», — пояснила Журова.

Как отметила российский парламентарий, новые санкции против РФ, в большей степени, «сделаны на публику» с целью показать странам Запада попытки воздействовать на Москву.

Перед этим в Bloomberg сообщили, что Евросоюзе вскоре начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. Согласно данным агентства, в этот пакет санкций могут внести запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже существующих санкций.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.