В МИД Британии оценили открытие КПП «Рафах» для гуманитарной помощи Газе

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал открытие контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта и сектора Газа «спасательным кругом» для пострадавших в анклаве. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Эта помощь — спасательный круг для тех, кто страдает. Но это не может быть одноразовым [явлением]. Великобритания продолжает настаивать на предоставлении гуманитарного доступа в Газу», — говорится в публикации.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что грузовики с первой гуманитарной помощью начали проезжать в сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и анклава.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее ХАМАС заявил о необходимости распределения гуманитарной помощи во все части анклава.