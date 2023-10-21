В Швеции заявили, что Турция скоро одобрит ее заявку в НАТО

Шведские власти ожидают, что Турция в ближайшее время начнет ратификацию заявки страны в НАТО. Об этом пишет шведская газета Expressen со ссылкой на источник в правительстве.

«Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции [в НАТО] начнется в ближайшее время, и что она будет готова в течение нескольких недель», — приводит издание слова чиновника.

Швеция подала заявку в НАТО одновременно с Финляндией в мае 2022 года. И если финнам удалось вступить в альянс, получив одобрение всех его членов, то шведы по-прежнему не могут заручиться поддержкой Венгрии и Турции.

На днях лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Анкаре следует как можно скорее взять на рассмотрение, а затем отклонить заявку Швеции. Более того, по его мнению, Турции и самой стоит выйти из Североатлантического альянса, чтобы объединить и консолидировать свой внутренний фронт, а также защититься от «заговоров США».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о возможном скором размещении баз НАТО в Швеции и Финляндии.