В конгрессе США обвинили Байдена в нежелании спасать американцев в Газе

Член палаты представителей США, демократ от штата Миннесота Ильхан Омар раскритиковала Джо Байдена за стратегию по спасению американских граждан с Ближнего Востока. По ее мнению, Байден заботится о вывозе американцев из Израиля, в то же время поддерживая бомбардировки Газы, где также находятся граждане США. Об этом сообщает Fox News.

«Как получилось, что у нас есть президент, который говорит об освобождении заложников, который говорит о выводе американских граждан из Израиля, но не может заставить себя сказать: «Я хочу спасти сотни, тысячи американцев, застрявших в Газе, и работать над их спасением». Что с ним не так?», — заявила Омар.

Она задалась вопросом, являются ли жизни некоторых американцев, более важными, чем жизни других.

«Разве американец, который живет в секторе Газа, менее важен, чем тот, кто живет в Израиле? Вы говорите американским гражданам поехать на юг Газы, но вы не можете сказать Нетаньяху не бомбить юг, потому что там американцы?», — спросила она.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении двух гражданок США по гуманитарным соображениям, чтобы «доказать американскому народу и всему миру, что утверждения [президента США Джо] Байдена и его фашистской администрации ложны и необоснованны».

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что два россиянина до сих пор находятся в заложниках у ХАМАС.

Ранее в США объяснили, зачем ХАМАС освободил двух американок.