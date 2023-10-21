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Трамп призвал республиканцев объединиться для победы над «худшей администрацией» США

Трамп призвал республиканцев объединиться для победы над администрацией Байдена

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Andrew Harnik/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп призвал своих однопартийцев вместо участия в очередных дебатах объединиться для победы над «худшей администрацией» в истории страны. Об этом пишет The Hill со ссылкой на страницу Трампа в социальной сети Truth Social.

«Республиканцам не следует спорить, они должны объединиться, чтобы победить самую худшую и некомпетентную администрацию в истории Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

По его мнению, последние дебаты республиканской партии показали самый низкий рейтинг в истории, а очередной раунд, «вероятно, будет еще хуже».

До этого Дональд Трамп, выступая во Флориде перед своими сторонниками, крайне непочтительно отозвался о нынешнем президенте страны Джо Байдене, назвав его «посмешищем, оккупировавшим Белый дом».

По мнению Трампа, при «жуликоватом Джо» американцы получили хаос, кровопролитие, войну, террор... Экс-президент считает Байдена «посмешищем, которое оккупировало Белый дом».

Ранее сообщалось, что Трампу грозит тюрьма за публикацию в интернете.

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