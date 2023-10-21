Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине

Страны Запада помогут президенту России Владимиру Путину одержать победу на Украине из-за своей усталости и снижения интереса к конфликту. Об этом пишет британская газета The Times.

В материале издания отмечается, что в случае такого исхода цена для всех западных демократий «будет исторической и трагической». Авторы The Times указали, что начало конфликта на Украине в 2022 году вызвало всплеск интереса в Европе и щедрости с точки зрения различных видов помощи Киеву, однако сейчас ситуация стала гораздо хуже.

В статье отмечается, что власти стран Евросоюза (ЕС) обещали Киеву предоставить больше финансовой помощи, чем США, однако фактически эти обязательства оказались пустыми заявлениями. Кроме того, победившая на парламентских выборах в Словакии партия обещает вовсе прекратить поставки оружия на Украину и наложить вето на присоединение страны к НАТО.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что встреча Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Пекине обеспокоила страны – члены НАТО, в связи с чем альянс даже собрал экстренное совещание. Орбан стал первым лидером страны ЕС, встретившимся с Путиным после выдачи ордера МУС на арест президента РФ. Венгрия заявила, что настроена на сохранение связей с Россией.

По информации, опубликованной Financial Times со ссылкой на свои источники, западная поддержка действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины, подорвала усилия Европы по привлечению развивающихся стран на свою сторону в связи с конфликтом на Украине.

Ранее стало известно, что в бюджете США почти закончились средства для Украины.