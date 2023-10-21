Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине

The Times: Запад поможет Путину одержать победу на Украине

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны Запада помогут президенту России Владимиру Путину одержать победу на Украине из-за своей усталости и снижения интереса к конфликту. Об этом пишет британская газета The Times.

В материале издания отмечается, что в случае такого исхода цена для всех западных демократий «будет исторической и трагической». Авторы The Times указали, что начало конфликта на Украине в 2022 году вызвало всплеск интереса в Европе и щедрости с точки зрения различных видов помощи Киеву, однако сейчас ситуация стала гораздо хуже.

В статье отмечается, что власти стран Евросоюза (ЕС) обещали Киеву предоставить больше финансовой помощи, чем США, однако фактически эти обязательства оказались пустыми заявлениями. Кроме того, победившая на парламентских выборах в Словакии партия обещает вовсе прекратить поставки оружия на Украину и наложить вето на присоединение страны к НАТО.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что встреча Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Пекине обеспокоила страны – члены НАТО, в связи с чем альянс даже собрал экстренное совещание. Орбан стал первым лидером страны ЕС, встретившимся с Путиным после выдачи ордера МУС на арест президента РФ. Венгрия заявила, что настроена на сохранение связей с Россией.

По информации, опубликованной Financial Times со ссылкой на свои источники, западная поддержка действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины, подорвала усилия Европы по привлечению развивающихся стран на свою сторону в связи с конфликтом на Украине.

Ранее стало известно, что в бюджете США почти закончились средства для Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий