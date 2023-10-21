Стало известно решение Израиля о будущем сектора Газа

Израиль принял решение разорвать связи с сектором Газа после окончания войны с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников.

Один из них заявил, что Тель-Авив больше не будет помогать в решении проблемы с работой для жителей Газы.

«Мы перерезали пуповину», — отметил чиновник.

Кроме того, израильская сторона закроет контрольно-пропускные пункты из сектора Газа, которые функционировали до войны.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что США и Израиль начали обсуждать возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.