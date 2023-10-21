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Байден не расслышал вопрос об отсрочке операции в Газе

Белый дом сообщил, что Байден не расслышал вопрос об операции в секторе Газа

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Julia Nikhinson/Reuters

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что глава Соединенных Штатов не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что Байден ответил «да» на вопрос журналиста, стоит ли Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) отложить наземную операцию в секторе Газа ради освобождения большего числа заложников.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены», — поделился представитель администрации Байдена.

До этого первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский говорил, что блокирование предложенного Бразилией проекта резолюции Совета Безопасности ООН со стороны США, которые применили право вето, стало ударом ножом в спину.

По его словам, американцы «внезапно решили ветировать резолюцию».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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