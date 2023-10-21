Раскрыта причина антиукраинской позиции премьера Словакии

Несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам связывают с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году. Об этом пишет американское издание Politico.

На Украине словацкую делегацию заставили три часа ожидать встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Она также отчитала Фицо за «пророссийскую позицию» на глазах журналистов.

«Это была крайне неприятная ситуация», — рассказал изданию один из чиновников.

По его словам, Фицо покраснел от гнева, когда его так унизили.

После Киева словацкая делегация поехала в Москву, где ее роскошно приняли. Издание считает, что это стечение обстоятельств и стало причиной открытой антиукраинской позиции Фицо, назвав это «личным».

Фицо вернулся к власти в Словакии в середине октября.

За несколько дней до этого временное правительство страны заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.