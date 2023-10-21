В Британии могут ввести высший уровень террористической угрозы

В Великобритании могут повысить уровень террористической угрозы до максимального на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Возможность повысить уровень террористической угрозы рассматривает британская служба контрразведки MI5, пишет издание Politico, ссылаясь на источники.

«Чиновники обдумывают, повысить ли правительственный уровень террористической угрозы до «критического», максимального состояния бдительности», — сказано в сообщении.

По данным издания, для это потребуется поднять уровень угрозы на два пункта с текущего «существенного», который объявили в 2019 году. Последний раз «критический» уровень вводили в 2017 году после взрыва в метро Лондона.

До этого сообщалось, что в Англии запретили флаги Израиля и Палестины на футбольных матчах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.