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В конгрессе США утверждают, что нашли компрометирующий Байдена чек

В конгрессе США утверждают, что нашли чек для Байдена на $200 тысяч

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Elizabeth Frantz/Reuters

Члены надзорного комитета палаты представителей США утверждают, что обнаружили принадлежащий президенту США Джо Байдену чек на получение $200 тысяч от своего брата Джеймса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Джеймса Комера.

По его словам, брат Байдена Джеймс получил деньги от американской медицинской компании Americore за поиск инвесторов с Ближнего Востока.

«Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в двести тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека», — поделился Комер.

До этого член нижней палаты американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявляла, что Байден несет ответственность за нестабильную геополитическую ситуацию в мире и приближение третьей мировой войны.

Она подчеркнула, что действующая администрация страны потратила миллиарды долларов на «прокси-войну» против России.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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