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Разведка Франции не обнаружила признаков удара Израиля по больнице в Газе

Разведка Франции: ничто не свидетельствует, что по больнице в Газе ударил Израиль

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Французские разведслужбы на данный момент не располагают информацией о причастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на документ Управления военной разведки (DRM) Франции.

«Ничто не позволяет сказать, что это был израильский удар», — уточнили в докладе.

В документе упоминается о «дыре» размером 1 м на 75 см и глубиной 30-40 см. Эксперты сочли, что для создания такого эффекта нужно около 5 кг взрывчатки. В разведслужбе предположили, что такой заряд могла нести одна из палестинских ракет, запущенных со стороны сектора Газа, а не израильская бомба.

Гражданских и военные эксперты, которых опросило агентство, не стали давать однозначного ответа. Так, источник во французской армии, заявил, что оставшаяся воронка не очень большая, ее могла оставить не бомба, сброшенная с самолета, а, возможно, — миномет.

20 октября в США сочли неуместным расследование удара по больнице в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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