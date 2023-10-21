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Катар продолжит взаимодействие с Израилем и ХАМАС для освобождения заложников

Власти Катара продолжат диалог с Израилем и ХАМАС для освобождения заложников

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Shutterstock

Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, сосредоточив усилия на освобождении заложников. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, сообщает агентство Reuters.

«Взаимодействие Катара с Израилем и ХАМАС относительно освобождения заложников продолжится», — сказал аль-Ансари.

По его словам, Катар надеется, что диалог приведет к освобождению всех гражданских заложников вне зависимости от их национальной принадлежности.

Официальный представитель МИД Катара напомнил, что ХАМАС приняло решение отпустить двух американских заложниц после многодневных переговоров. По данным источников агентства, мать и дочь сейчас находятся под наблюдением сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Накануне в ХАМАС заявили о работе по освобождению заложников.

США и страны Евросоюза оказывают давление на Израиль, чтобы наземную операцию в секторе Газа отложили ради спасения заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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