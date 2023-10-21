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США потребовали от ХАМАС немедленного и безусловного освобождения заложников

Блинкен заявил, что для прекращения огня движение ХАМАС должно освободить заложников

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Elizabeth Frantz/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все заложники, удерживаемые в секторе Газа, должны быть освобождены без предварительных условий. Об этом передает РИА Новости.

«Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий», — сказал Блинкен.

Он напомнил, что эта позиция, которую американские власти заняли с первого дня обострения ситуации, и она остается неизменной.

Госсекретарь США призвал не доверять заявлениям правящего в секторе Газа движения ХАМАС, так как его представители продолжают удерживает порядка двухсот человек после атаки на юг Израиля.

До этого официальный представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что они не могут вести переговоры об освобождении пленных, пока продолжаются бои.

Накануне стало известно, что в Госдепе готовятся раскритиковать политику США по Ближнему Востоку.

Днем ранее Блинкен обсудил с коллегами из стран G7 военную поддержку Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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