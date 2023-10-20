Стало известно о консультациях ЕС по 12-му пакету антироссийских санкций

Европейский союз в ближайшие дни начнет проводить консультации со странами– членами сообщества по 12-му пакету санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По их словам, в этот пакет санкций могут внести запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже существующих санкций. Как ожидается, в рамках нового санкционного пакета также расширят список запрещенных для ввоза в РФ товаров, которые она якобы может использовать в военных целях.

Ранее издание Politico писало, что Евросоюз уделяет недостаточно внимания пакету доказательств, который используется для введения санкций против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину на фоне конфликта на Украине.

До этого издание Soir, ссылаясь на источник в правительстве Бельгии, сообщило, что страны Евросоюза собираются ввести санкции на российские алмазы осенью текущего года. По словам источника, ограничительные меры могут ввести в октябре или ноябре. Согласно новым правилам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года. Обработанных бриллиантов этот запрет затронет позже и поэтапно.

Ранее Запад назвали проигравшей стороной в беспрецедентной экономической схватке с Россией.