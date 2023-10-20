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В США высоко оценили выступление Путина перед журналистами в Китае

Бывший агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в КНР

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works дал высокую оценку выступлению президента Российской Федерации Владимира Путина на пресс-конференции в КНР.

«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», — сказал он, комментируя ответы главы российского государства журналистам в ходе визита в Китай.

Как считает Макговерн, подобную манеру выступлений можно назвать типичной для лидера РФ. Он отметил, что речь Путина была достаточно содержательной.

До этого политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо высказал мнение, что визит Путина в Пекин на форум «Один пояс – один путь» опровергает миф об изоляции России. Он подчеркнул, что многие страны стремятся к экономическому сотрудничеству с РФ.

18 октября Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Китай. Он объявил о начале патрулирования неба над Черным морем самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», назвал «ошибкой» решение США передать Киеву ракеты ATACMS и рассказал о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на «совсем конфиденциальные» темы за чашкой чая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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